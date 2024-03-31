نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطور حاسم في ملف تجديد عقد السولية مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، مفاجأة كبرى في عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجديد والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأهلي يتفق مع السولية على التجديد

تابع هشام خلال قناته على "يوتيوب": "الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع عمرو السولية على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، ولكن سوف يتم تقديره نظرًا لمسيرته مع النادي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يقدر اللاعب بشكل كبير، وسوف يمنحه في موسمه الأخير مبلغ 15 مليون جنيه، مع إلغاء بند نسبة المشاركة واستثنائه من هذا الأمر، تقديرًا لما قدمه طوال ارتدائه لقميص الفريق".

واختتم أمير هشام: "استثناء السولية من نسبة المشاركة قد يفتح الباب لاستثناء محمد هاني ظهير أيمن الفريق، أيضًا خاصةً أن هناك بند يسمح بإلغاء النسبة حالة تخطي اللاعب 300 مباراة مع الفريق، وهو ما يتوافر في الظهير الأيمن الذي يقترب بشدة من التجديد".