دل بييرو يُتوج فيتوريا البرتغالي بكأس زد الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - توج نادي فيتوريا البرتغالي ببطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية على زد إف سي بنتيجة 2-1.

فيتوريا البرتغالي يحصد بطولة كأس زد الدولية

شهد المباراة النهائية وحفل الختام لبطولة كأس زد الدولية، المهندس أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، وتواجد ومارتن ستيكلنبيرغ، المدير الفني لفرق كرة القدم في زد إف س، والكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري.

وحقق نادي إنبي، المركز الثالث بعد فوزه على فينورد الهولندي بنتيجة 2-1، وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، فاز نادي يونيون برلين الألماني على المقاولون العرب بركلات الترجيح.

وسلم نجوم الكرة العالميون، الإيطالي دل بييرو، والأسباني ميشيل سالجادو، والهولندي إدجار ديفيدز، كأس بطولة زد الدولية للفريق الفائز، وجائزة أفضل لاعب ببطولة كأس زد الدولية للاعب أيوب من فريق فينورد الهولندي، وتوج يوسف فايز من فريق زد إف سي بجائزة أفضل حارس مرمى، وحصل إجور تيجون من فريق بلاكبيرن روفرز الإنجليزي هداف البطولة.

وحصد فريق الأهلي جائزة اللعب النظيف، والفائزون بجائزة أفضل تشكيل في البطولة هم: حارس المرمى تياجو دا كوستا من فريق فيتوريا البرتغالى، ومن خط الدفاع الأيمن محمد معوض، ولاعبان الوسط علي أشرف من زد إف سي، وسيلفيو سينر من فريق يونيون برلين الألماني، كريم أسعد لاعب الظهير الأيسر من فريق إنبي، ولاعبي خط الوسط المركزي تذهب إلى محمد عاطف من فريق النادي الأهلي وكونها من فريق فيتوريا البرتغالي، والجناح الأيمن براد برويس من فريق أستون فيلا الإنجليزي والجناح الأيسر أحمد خالد من فريق المقاولون العرب وأخيرًا المهاجمين محمد هيثم من فريق النادي الأهلي وايجور تيجون من بلاك بيرن روفرز الإنجليزي.

وعلى هامش حفل الختام؛ فاز في المباراة الاستعراضية النادي الأهلي علي نادي الزمالك بنتيجة 4-3، وشارك في المباراة نجوم النادي الأهلي السابقين: حسام غالي، وأحمد حسن، ومحمد فضل، وسيد معوض، ومحمد شوقي، ومحمد ناجي-جدو، ووليد سليمان، وأمير توفيق، وهشام حنفي، وعماد متعب، ومن نادي الزمالك: جمال حمزة، وخالد الغندور، ومحمد عبد المنصف، ومحمد أبو العلا، وأيمن عبد العزيز، ووائل القباني، وإبراهيم صلاح، ومحمود محمود، وطارق السيد.

ونجح نادي زد الرياضي في تنظيم البطولة الدولية لمواليد 2007، على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة كبرى الأندية المحلية والأوروبية وهم فينورد الهولندي، فيتوريا البرتغالي، استون فيلا الإنجليزي، فنربخشة التركي، بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، يونيون برلين الألماني، ومن مصر أندية زد إف سي، الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، إنبي، وبيراميدز، ونالت البطولة إشادة المشاركين بسبب مستوى التنظيم المميز، وقوة المنافسة بين الأندية المشاركة.

يأتي تنظيم بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، في ضوء استراتيجية نادي زد الرياضي التي تهدف إلى تطوير كرة القدم المصرية، من خلال تنظيم بطولات عالمية بمشاركة كبرى الأندية الأوروبية بما يسهم في تطوير مستوى اللاعبين، وإبراز قدرة الرياضة المصرية على تنظيم بطولات كبرى.