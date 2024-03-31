نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: فوز الأهلي أمام سيمبا "خادع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، عن سعادته الكبيرة بفوز المارد الأحمر على سيمبا التنزاني بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ضياء السيد: الأهلي فاز على سيمبا رغم صعوبة المباراة

قال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "الأهلي نجح في تحقيق الفوز على سيمبا، وخرج بشباك نظيفة رغم صعوبة المباراة".

وتابع: "نتيجة 1 -0 خادعة ولكنها مطمئنة وتعطي معنويات عالية للاعبين".

وأكمل: “كولر نجح في اختيار الطريقة المناسبة للمباراة وكذلك شارك لاعبين مناسبين في محاولة منه للسيطرة على منطقة وسط المعلب".

واصل: "في المقابل سيمبا تفوق في التمريرات بين الخطوط وشوبير قدم مباراة جيدة وتصدى لـ 7 كرات فهو حارس متميز ومستقبل كبير للنادي الأهلي”.