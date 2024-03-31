نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع نظيره آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا مساء اليوم الأحد الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس الجاري على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، فيما يتواجد فريق آرسنال في صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة مانشستر سيتي في آرسنال مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.