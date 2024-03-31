نجم الأهلي السابق يحذر لاعبي الأحمر من هذا الأمر أمام سيمبا

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أحمد جودة - القاهرة - حذر ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، لاعبي القلعة الحمراء من نتيجة مباراة الذهاب أمام فريق سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ضياء السيد يتحدث عن فوز الأهلي أمام سيمبا

فاز الأهلي على سيمبا بهدف نظيف بأقدام أحمد نبيل كوكا، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في تنزانيا.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "لاعبو سيمبا يعانون من مشكلة في إنهاء الهجمات، ونتيجة مباراة جيدة الذهاب جيدة لكنها خادعة".

وتابع: "اختيار كولر لطريقة اللعب كان صحيحًا ولكن التنفيذ لم يكن بشكل جيد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وتأثير الصيام على اللاعبين".

وأكمل: "النادي الأهلي يمتلك 3 حراس صغار وتواجد شوبير سيعطي ثقة لحمزة علاء في التواجد مع الفريق خلال الفترة القادمة".

وأردف: "مستوى مصطفى شوبير مطمئن، وسياسة التصعيد ستفيد الأهلي بشكل كبير في الفترة القادمة وقد تعطي أريحية لإمكانية رحيل الشناوي للاحتراف خلال الفترة القادمة".

واختتم: "نتيجة مباراة الذهاب مريحة ولكن 1-0 ليست مطمئنة، وأمام اللاعبين شوط أخر في القاهرة ولا بد من وجود حرص دفاعي والتسجيل مبكرًا وعلى كولر أن يغير من طريقة لعبه أمام سيمبا في مباراة العودة".