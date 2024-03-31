نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان مع نظيره فريق مارسيليا اليوم الأحد الموافق 31 مارس الحالي في لقاء هام بينهم باستاد "فيلودروم" ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس ومارسيليا مساء اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب باريس سان جيرمان ومارسيليا

يحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 59 نقطة بعد تحقيق 17 فوز و8 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي مارسيليا في المركز السابع برصيد 39 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بسبعة آخرين.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ومارسيليا

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.