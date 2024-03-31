نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطور جديد بشأن إصابة إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر التطورات بشأن إصابة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الدورة الودية، التي أقيمت في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

إمام عاشور يخضع لفحص خاص لتحديد برنامج تأهيله

قال أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، إمام عاشور سوف يخضع لفحص طبي خاص سيتحدد من خلاله البرنامج الخاص بإعداد اللاعب خلال الفترة المقبلة ولكن الأمور مبشرة جدًا.

وتعرض إمام عاشور، لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراة التي فاز بها منتخب مصر أمام نيوزيلندا بهدف نظيف، سجله مصطفى محمد، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

وافتقد فريق الأهلي، خدمات إمام عاشور في المباراة الماضية أمام سيمبا التنزاني والتي انتهت بفوز “الأحمر” بهدف نظيف وذلك في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يغيب إمام عاشور الذي خضع لعملية جراحية الأحد الماضي، عن الملاعب فترة تتجاوز الشهرين لحين تعافيه بشكل تام من الإصابة وانتهاء برنامجه التأهيلي.