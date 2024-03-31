عاجل.. شوبير يكشف حقيقة العرض البلجيكي لضم حارس الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة تلقي أحد حراس النادي الأهلي عرضًا من الدوري البلجيكي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

شوبير يوضح حقيقة تلقي حمزة علاء عرضًا من الدوري البلجيكي

قال أحمد شوبير خلال برنامجه المذاع على قناة “أون تايم سبورتس”، إن هناك أحاديث حول وصول عرض من نادي سان جيلواز البلجيكي لضم حمزة علاء حارس مرمى الأهلي والمنتخب الأولمبي.

وأشار شوبير إلى أن مصدر داخل النادي الأهلي نفي ما يتردد حول العرض البلجيكي، للتعاقد مع حمزة علاء.

ويعد حمزة علاء، الحارس الثالث في النادي الأهلي بالوقت الحالي بعد مصطفى شوبير، ومحمود الزنفلي المعار من الداخلية حتى نهاية الموسم الجاري.

ويحرس مصطفى شوبير، عرين الأهلي بصفة أساسية في الوقت الحالي وذلك نظرًا لغياب الحارس الأول محمد الشناوي بسبب معاناته من إصابة في الكتف، كان قد تعرض لها خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.