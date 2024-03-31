نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مانشستر سيتي وآرسنال.. مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم مباراتين من العيار الثقيل، اليوم الأحد 31 مارس، حيث يلعب ثلاثي المقدمة، من أجل استمرار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

آرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق آرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، نظيره برايتون، اليوم الأحد، في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي.

وتُلعب مباراة القمة بين فريقي مانشستر سيتي وآرسنال، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، خلال اللقاء الذي سيقام على ملعب الإمارات معقل السيتيزن.