نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض ضد فيوتشر في الكونفدرالية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية

يستعد أبناء ميت عقبة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد على ستاد السلام، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أوقعت الفارس الأبيض في مواجهة مودرن فيوتشر.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية محتلا صدارة المجموعة الثالثة، برصيد 13 نقطة، كما تأهل أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط.