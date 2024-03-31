نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد في مهمة جديدة.. موعد مباراة نانت ونيس بالدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق نانت الفرنسي، ضيفًا على حساب نيس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الفرنسي.

ويدخل نانت، المباراة وهو متواجد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة حصدهم من 26 مباراة، فاز 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 15 لقاء.

أما نيس فيتواجد في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة حصدهم من 26 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلهم.

ويأمل نانت في الهروب من دوامة الأزمات التي أحاطت به مؤخرا، خاصة بعد عودة مدرب الفريق السابق.

مساهمات مصطفى محمد مع نانت

وساهم مصطفى محمد في 8 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل 7 أهداف خلال الموسم، خلال 22 مباراة بالدوري الفرنسي وصنع هدفا وحيدا.

موعد مباراة نانت ونيس الفرنسي

تنطلق صافرة بداية مباراة نانت ونيس الفرنسي، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي

تنقل مباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.