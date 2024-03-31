القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي وآرسنال، في لقاء الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام أحداث مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، اليوم الأحد الموافق 31- 3- 2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة bein sports HD 1 بتعليق المعلق المميز حفيظ دراجي.

تردد قناة beIN sports 1 الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

القمر الصناعي:- نايل سات

• التردد: 11013

• الاستقطاب: أفقي

• معدل الترميز: 27500

• معامل تصحيح الخطأ: 2\3.