نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وريفرز يونايتد اليوم في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ريفرز يونايتد النيجيري، منافسه اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأحد 31 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية

وكان فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد توج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد ريفرز

تُقام المباراة بين فريقي اتحاد العاصمة وريفرز يونايتد في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع تلك المباراة بين فريقي اتحاد العاصمة الجزائري وريفرز يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الإفريقية.