نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يتصدر تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بنسبة كبيرة على تشكيل الريدز لمواجهة برايتون اليوم الأحد 31 مارس 2024 على ملعب "أنفيلد" في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، جو جوميز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارا إيندو، ماك أليستر

خط الوسط: داروين نونيز، محمد صلاح، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد برايتون عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق القطري خالد الحدي.