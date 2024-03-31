نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي على رأس تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق مارسيليا اليوم الأحد الموافق 31/3/2024 بلقاء منتظر بينهم بملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وتبدأ صافرة بداية وانطلاق مباراة باريس ومارسيليا مساء اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب باريس سان جيرمان ومارسيليا

ويحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 59 نقطة بعد تحقيق 17 فوز و8 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي مارسيليا في المركز السابع برصيد 39 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بسبعة اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ومارسيليا

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

تشكيل باريس المتوقع أمام مارسيليا