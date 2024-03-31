مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام نيس في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي نانت الفرنسي للقاء قوي أمام نيس، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الفرنسي.

ويدخل نانت المباراة وهو متواجد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة حصدهم من 26 مباراة، فاز 7 مباريات وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 15 لقاء.

أما نيس فيتواجد في المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة حصدهم من 26 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مثلهم.

موعد مباراة نيس ونانت الفرنسي

تنطلق صافرة بداية مباراة نيس ونانت الفرنسي، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة نيس

في حراسة المرمى: ألبان لافون

في خط الدفاع: ناثان زيزي - نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو

في خط الوسط: نيكولاس كوزا - بيترو تشيريفييا - دوغلاس أوغستو - فلوريان مولات

في الهجوم: مصطفى محمد - موسيس سيمون

القنوات الناقلة لمباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي

تنقل مباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.