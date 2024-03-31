نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم باقي مباريات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري الفرنسي، وذلك بمواجهات مثيرة وكبيرة.
وتأتي أبرز المباريات بمواجهة نانت أمام نيس، وباريس سان جيرمان أمام مارسيليا.
ونستعرض في دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الفرنسي قبل مواجهات اليوم الأحد:
ترتيب الدوري الفرنسي
1-باريس سان جيرمان: 59 نقطة
2-موناكو: 49 نقطة
3-بريست: 47 نقطة
4-ليل: 46 نقطة
5-نيس: 43 نقطة
6-لنس: 42 نقطة
7-مارسيليا: 39 نقطة
8-رين: 39 نقطة
9-ريمس: 39 نقطة
10-أولمبيك ليون: 35 نقطة
11-تولوز: 29 نقطة
12-ستراسبورغ: 29 نقطة
13-لوهافر: 27 نقطة
14-مونبلييه: 26 نقطة
15-لوريان: 26 نقطة
16-نانت: 25نقطة
17-ميتز: 23 نقطة
18-كليرمونت: 20 نقطة