نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع في مواجهة مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

متى موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي؟

تقام أحداث مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي، اليوم الأحد الموافق 31-3-2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس سانتوس،

خط الوسط: جاكوب كيويور، مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة bein sports HD 1 بتعليق المعلق المميز حفيظ دراجي.