نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب المخضرم بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء القمة أمام آرسنال في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تقرر أن تقام أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال، اليوم الأحد الموافق 31-3-2024، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدريسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياس، يوشوكو جفارديول.

وسط الميدان: كيفين دي بروين، روردي، برناردو سيلفا، فيل فودين، جريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة bein sports HD 1 بتعليق المعلق المميز حفيظ دراجي.