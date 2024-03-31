نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أبو سليم ونهضة بركان اليوم في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق أبو سليم الليبي مع نظيره فريق نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد 31 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أبو سليم ضد نهضة بركان

تُقام المباراة بين فريقي أبو سليم ونهضة بركان في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الإفريقية.

وكان قد تأهل فريق نهضة بركان المغربي لدور ربع النهائي بعد احتلال صدارة مجموعته برصيد 14 نقطة، بينما صعد فريق أبو سليم الليبي لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني لمجموعته برصيد 9 نقاط.

اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.