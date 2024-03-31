نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ في الحفاظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 31 هدف بينما جاء سيرهو جيراسي نجم شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 22 هدفًا في حين احتل لويس أوبيندا نجم لايبزيج المركز الثالث برصيد 19 هدفًا.

واحتل المصري عمر مرموش المركز العاشر في ترتيب جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأحد...

1 - هاري كين - بايرن ميونيخ - 31 هدف

2 - سيرهو جيراسي - شتوتجارت - 22 هدف

3 - لويس أوبيندا - لايبزيج - 19 هدف

4 - دينيز أونداف - شتوتجارت - 14 هدف

5 - إرميدين ديميروفيتش - أوجسبورج - 14 هدف

6 - ماكسيميليان بيير - هوفنهايم - 13 هدف

7 - دونيل مالين - بوروسيا دورتموند - 11 هدف.

8 - نيكولاس فولكروج - بوروسيا دورتموند - 11 هدف.

9 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 10 أهداف.

10 - عمر مرموش- آينتراخت فرانكفورت - 10 أهداف