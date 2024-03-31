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أحمد جودة - القاهرة - عبر فيران توريس، لاعب فريق برشلونة، عن تمنيه بتعثر الغريم التقليدي ريال مدريد في مواجهته أمام أتلتيك بيلباو، بعد فوزهم (1-0) على لاس بالماس في ملعبهم مونتجويك في لقاء امس السبت، ضمن الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وقد سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 59.

فيران توريس يستفز جماهير ريال مدريد بتصريحات مثيرة قبل موقعة بيلباو

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، صرّح توريس: "أنا هنا لدعم الفريق بأقصى ما أستطيع، واستخدام الدقائق التي يمنحها لي المدرب بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف: "رافينيا لاعب بمهارات عالية في التمرير، لذا من المهم أن تكون اللاعبين قريبين منه، لدي علاقة جيدة معه".

وبالنسبة لغيابه عن الفريق بسبب الإصابة في الفترة السابقة، صرّح: "كان من الصعب بالتأكيد أن أكون خارج الفريق، ولكن الآن أنا بخير وأسعى للاستفادة من الدقائق التي أحصل عليها".

وبخصوص السباق في الدوري، قال: "سنرى ما إذا كان ريال مدريد سيخسر في مباراته غدًا (ضد بيلباو)، ومع كل مباراة جديدة يمكن أن تتغير الأمور، لذا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالنقاط الثلاث".

وحيال إمكانية اللعب كمهاجم أساسي في المباراة المقبلة أمام قادش، صرّح توريس: "لا أفكر في ذلك حاليًا، ولكن إذا كان المدرب تشافي يرغب في ذلك، فسأكون جاهزًا للعب في أي مركز يختاره لي".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.