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أحمد جودة - القاهرة - يدرس المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز لفريق الزمالك إمكانية المشاركة لقائد الفريق، محمود عبد الرازق شيكابالا، في المباراة القادمة ضد فريق مودرن فيوتشر.

جوميز يستقر على الدفع بشيكابالا اساسيًا امام مودرن فيوتشر

سيلتقي الزمالك مع فيوتشر اليوم الأحد في استاد السلام بالقاهرة، في مباراة الذهاب لدور ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبحسب مصادر داخل نادي الزمالك، يدرس جوميز فكرة الاعتماد على شيكابالا ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة فيوتشر.

وقد أجرى جوميز جلسة خاصة مع شيكابالا، حيث طالبه بالتركيز الكامل خلال المباراة وبضرورة دعم زملائه لتحقيق نتيجة إيجابية.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين المصريين في السابع من أبريل/نيسان القادم.