نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان من الحفاظ على صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 24 هدف ويطمح في التتويج باللقب في الموسم الحالي. جاء جوناثان ديفيد نجم ليل في المركز الثاني برصيد 15 هدف بينما احتل ألكسندر لاكازيت نجم ليون المركز الثالث برصيد 13 هدف. يحتل المصري مصطفى محمد نجم نانت المركز الثامن في جدول هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف ويسعى لزيادة عدد أهدافه عندما يواجه نيس غدا في الدوري الفرنسي. ترتيب هدافي الدوري الفرنسي ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي حتى الآن.. 1 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان- 24 هدف 2 - جوناثان ديفيد - ليل - 15 هدف 3 - ألكسندر لاكازيت- ليون - 13 هدف 4 - اوباميانج - مارسيليا - 11 هدف 5 - وسام بن يدر - موناكو - 11 هدف 6 - تهيجس دالينجا - تولوز - 10 أهداف 7 - تيرم موفي - نيس - 9 أهداف 8 - مصطفى محمد - نانت - 7 أهداف 9 - بنجامين بوريجايد - مونبيليه - 7 أهداف 10 - ايمانويل ايميجا - ستراسبورج - 7 أهداف