نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة الثلاثين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق جيرونا مع نظيره فريق ريال بيتيس في مباريات اليوم الأحد عند تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه فريق ديبورتيفو ألافيس نظيره فريق ريال سوسيداد عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ويلعب ريال مدريد مع أتلتيك بلباو عند الساعة التاسعة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم:-

1- ريال مدريد 72 نقطة.

2- برشلونة 67.

3- جيرونا 62.

4- أتلتيك بيلباو 56.

5- أتلتيكو مدريد 55.

6- ريال سوسييداد 46.

7- ريال بيتيس 42.

8- فالنسيا 41.

9- أوساسونا 39.

10- خيتافي 38.

11- فياريال 38.

12- لاس بالماس 37.

13- ديبورتيفو ألافيس 32.

14- إشبيليه 31.

15- رايو مايوركا 31.

16- رايو فاليكانو 29.

17- سيلتا فيجو 27.

18- قادش 25.

19- غرناطة 14.

20- ألميريا 13.