نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول وبرايتون في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطمح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على ضيفه برايتون في مباراتهما المقبلة يوم الأحد، بهدف الارتقاء إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، بانتظار نتيجة قمة الجولة بين مانشستر سيتي وآرسنال، التي ستجرى في وقت لاحق من نفس اليوم.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول وبرايتون في البريميرليج

يتواجد ليفربول حاليًا في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر آرسنال، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط.

وإليكم مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالفريقين قبل هذا اللقاء:

ليفربول قد فاز بنقاط كاملة في مبارياته الست الأولى ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه حقق فوزًا وحيدًا فقط في آخر 7 لقاءات أمامهم، وتعادل في 4 مباريات وخسر في اثنتين.

برايتون لم يخسر في آخر 3 مباريات خارج ملعبه ضد ليفربول، فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين، وذلك بعد أن استطاع تجنب الهزيمة في مرتين فقط من زياراته الـ 11 السابقة إلى "آنفيلد"، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر 9.

لم يخسر ليفربول في آخر 26 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز في 20 وتعادل في 6، منذ آخر هزيمة لهم 2-1 أمام ليدز في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

سجل ليفربول واستقبلت شباكه أهدافًا في آخر 6 مباريات على ملعب "آنفيلد"، وآخر مرة شهدت جدرانه مباريات طويلة دون استقبال أهداف كانت بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2019.

في آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز برايتون على نوتنجهام فورست 1-0، لكنه لم يحقق انتصارين متتاليين في المسابقة منذ سلسلة انتصاراته الثلاث في سبتمبر/أيلول.

من أصل 12 انتصارًا حققها برايتون خارج أرضه في الدوري الممتاز منذ الموسم الماضي، كان 11 منها ضد فرق في النصف السفلي من الجدول، باستثناء فوزه على آرسنال 3-0 في مايو/أيار الماضي.

تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، حصل برايتون على 5 نقاط فقط من 33 نقطة متاحة خارج أرضه ضد الفرق في المراكز العشرة الأولى، فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين وخسر 8.

37% من التسديدات التي واجهها ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز كانت من خارج منطقة الجزاء، ورغم ذلك، فإن الفريق استقبل أقل عدد من الأهداف من هذا النوع، حيث تلقوا هدف واحد فقط.

نجم ليفربول محمد صلاح يسجل متوسط هدف أو تمريرة حاسمة كل 76 دقيقة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أفضل معدل لأي لاعب، كما أنه يحتاج تمريرة حاسمة واحدة فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر في 3 مواسم متتالية.