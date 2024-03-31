بفضل هدف رافينيا.. برشلونة يستعيد إنجازا غائبا في الدوري الاسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي برشلونة فوزًا مهمًا على لاس بالماس بنتيجة 1-0 في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني تلك التي جرت بينهما مساء أمس السبت.

برشلونة يستعيد إنجازا غائبا في الدوري الاسباني

سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب البرازيلي رافينيا في الدقيقة 59، ليمنح فريقه الثلاث نقاط الغالية.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر 9 مباريات له في الليجا، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 2 أخريتين، وهو ما يعكس الأداء المتميز الذي يقدمه الفريق في الفترة الحالية.

ومن جانبها، أكدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن برشلونة تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات بالليجا، وهو إنجاز يعكس القوة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق في البطولة، وهي أفضل سلسلة للفريق دون أن يتلقى أي هدف منذ الفترة بين أغسطس وأكتوبر 2022.

بهذا الانتصار الهام، يرتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، في حين تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.