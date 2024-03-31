نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 31- 3- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد والموافق 31 من شهر مارس الحارس.

ويلعب فريق جيرونا مع نظيره فريق ريال بيتيس في مباريات اليوم عند تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، بينما يواجه ديبورتيفو ألافيس نظيره ريال سوسيداد عند تمام الساعة السادسة والنصف.

ويختتم فريق ريال مدريد مباريات اليوم الأحد عندما يواجه فريق أتلتيك بلباو عند تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم:-

1. جود بيلينجهام، ريال مدريد، 16 هدفًا.

2. أنتي بوديمير، أوساسونا، 16 هدفًا.

3. بورخا مايورال، خيتافي، 15 هدفًا.

3. أرتيم دوفبيك، جيرونا، 14 هدفًا.

5. ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 14 هدفًا.

6. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 13 هدفًا.

7. ألكسندر سورلوث، فياريال، 13 هدفًا.

8. جوركا جوروزيتا، أتلتيك بلباو، 13 هدفًا.