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أحمد جودة - القاهرة - بعد التعادل مع برينتفورد (1-1) في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، أطلق مدرب مانشستر يونايتد، إيريك تين هاج، انتقادات حادة تجاه أداء فريقه.

تين هاج يعلق على تعثر المانيو امام برينتفورد

بالرغم من النتيجة النهائية، فقد كان الأداء الذي قدمه الفريق مخيبًا للآمال، إذ واجه برينتفورد أكثر من 30 تسديدة على مرمى اليونايتد، ولكن الحظ كان حليفًا لأصحاب الأرض الذين أهدروا العديد من الفرص التهديفية.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان"، أعرب تين هاج عن خيبة أمله قائلًا: "لم نكن نستحق الفوز، ولكن كان يجب علينا الخروج بالنقاط الثلاث ما دام تاحت لنا الفرصة لذلك".

رغم أن اليونايتد سجل هدف التقدم في الدقيقة (90+6)، إلا أنه استقبل هدف التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط.

وأضاف تين هاج: "لقد أظهرنا مرونة خلال المباراة، ولكننا فقدنا الشراسة، وكان برينتفورد أفضل منا في هذا الجانب".

وأشار المدرب الهولندي إلى أنهم كانوا قريبين جدًا من تحقيق الفوز، ولكن ذلك لم يتحقق بسبب قلة التركيز في بعض اللحظات.

وفي ختام تصريحاته، أثنى تين هاج على أداء حارس مرمى الفريق، أندريه أونانا، الذي قدم أداءً رائعًا في العديد من المناسبات، مؤكدًا أن نتائج الفريق مستقرة منذ يناير الماضي، رغم تعرضهم للكثير من التسديدات.