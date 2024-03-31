لسنا أقل منهم.. ديكلان رايس يعلق على مواجهة السيتي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب وسط آرسنال الدولي الإنجليزي، ديكلان رايس، أن فريقه مستعد بشكل كامل لمواجهة تحدي مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن لديهم القدرة والإمكانيات الكافية للتنافس بكل قوة.

ديكلان رايس يعلق على مواجهة السيتي

تأتي تصريحات رايس هذه قبل مواجهة قمة مهمة تجمع بين آرسنال ومانشستر سيتي، والتي ستقام مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الاتحاد، في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حديثه لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكد رايس: "نحن لسنا في أي حال من الأحوال أقل من مانشستر سيتي، إننا آرسنال وهم السيتي، وبالتأكيد نحن مجهزون بلاعبين مميزين، وهم كذلك".

وأضاف: "نحن مستعدون للتوجه إلى المباراة بكل ثقة وتحدي، ولدينا الإصرار والإرادة للتنافس بقوة وتحقيق النتيجة الإيجابية".

يُذكر أن آرسنال كان قد تفوق في لقاء الذهاب على ملعب الإمارات، حيث نجح في تحقيق الفوز بهدفٍ دون رد، سجله اللاعب البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

ويتصدر آرسنال حاليًا جدول ترتيب البريميرليج برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بنقطة أقل.