بوستيكوجلو يشيد بنجم الفريق بعد الفوز على لوتون تاون

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، على أداء هيونج سون مين، بعدما نجح في تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة منح فريقه الفوز 2 /1 على لوتون تاون بالدوري الإنجليزي.

ونجح توتنهام في تعزيز آماله في الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعدما قلب تأخره بهدف أمام لوتون الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة الثالثة عن طريق تاهيت تشونج.

وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة: "أنا متأكد أنه يشعر بالإرهاق، بالطبع، هذا أمر صعب، حينما كنت مدربا للمنتخب الأسترالي، كان لدينا عدد من اللاعبين يتواجدون في أندية بمناطق مختلفة من العالم".

وأضاف: "أنها مسافات طويلة، والتوقيت يكون مختلفا، لكنني كما قلت من قبل سون لا يبحث عن تلك الأعذار".

وأتم "بالنسبة له حينما يكون جاهزا، فهو يرغب في اللعب على أعلى مستوى ممكن وهو يواصل العمل على ذلك".