نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب العنصرية.. بيان شديد اللهجة من فينيسيوس جونيور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن غضبه الشديد إزاء الحوادث العنصرية التي شهدتها الساحات الإسبانية في الساعات الأخيرة.

بيان شديد اللهجة من فينيسيوس جونيور

تداولت الملاعب الإسبانية ثلاث حالات عنصرية خلال الفترة الزمنية الماضية، حيث حدثت اثنتان منها في مباراة خيتافي وإشبيلية.

وعبّر فينيسيوس عبر حسابه في منصة "تويتر": "على الرغم من أنني لن أشارك في المباراة هذا الأسبوع، إلا أنني تلقيت خبرًا مؤسفًا يوم السبت الماضي، حيث سُجِّلت ثلاث حالات عنصرية في إسبانيا".

وأضاف: "أعبر عن دعمي الكامل لسار، الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إسبانيا، ولماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ولمدربه كيكي".

وتابع: "يجب محاكمة العنصريين؛ فلا يمكن لنا أن نفوز في هذه المعركة من دون طرد العنصريين من الملاعب وإحالتهم مباشرة إلى العدالة".

يُذكر أن فينيسيوس جونيور يعتبر واحدًا من بين اللاعبين الذين تعرضوا للعنصرية مؤخرًا في الملاعب الإسبانية.

ومن جانبه، سيغيب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، التي ستُلعب اليوم الأحد، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

من جهتها، أدانت إشبيلية "الإساءات العنصرية" المُزعمة والموجهة ضد المدافع ماركوس أكونا والجهاز الفني للفريق، خلال فوزها على خيتافي بهدف نظيف، يوم السبت الماضي، في مسابقة الدوري الإسباني.