نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة أتلتيك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد للعودة مجددا للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل منذ سبعة أشهر، عندما يلعب فريقه ضد أتلتيك بلباو، اليوم الأحد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ميليتاو يعزز صفوف ريال مدريد

وأصيب ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي خلال الجولة الأولى ببطولة الدوري أمام نفس الفريق (بلباو)، ولكنه انضم للقائمة التي أعلنها المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة أتلتيك بلباو "ميليتاو جاهز ويتدرب بشكل جيد، لكنه ليس جاهزا بنسبة 100% لأنه لم يشارك في المباريات منذ فترة طويلة".

وأضاف "ميليتاو لاعب مهم للغاية، ولن أستبعده تماما من حساباتي، وإذا لم نعتمد عليه سنخوض المباريات بناتشو أو أوريلين تشواميني".

واستعاد مدرب ريال مدريد أيضا خدمات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة، بينما يغيب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الخامس هذا الموسم خلال الفوز على أوساسونا في المباراة الماضية.