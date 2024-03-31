نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم| سكاي: جوشوا كيميش لن يمدد عقده مع بايرن ليكيب: إنريكي يحاول إقناع مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأحد الموافق 31-03-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يخطط تشيلسي لبيع اثنين من لاعبيه الدوليين في منتخب إنجلترا - الظهير الأيمن ريس جيمس، 24 عامًا، ولاعب خط الوسط كونور غالاغر، 24 عامًا - هذا الصيف لتجنب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز. (صنداي تايمز)

يقترب وست هام من التعاقد مع مهاجم برينتفورد وإنجلترا إيفان توني، 28 عامًا، في صفقة "بيان" للنادي. (كرة القدم من الداخل)

لويس إنريكي يرغب في بقاء مبابي

لا يزال لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، يأمل في إقناع كيليان مبابي، 25 عامًا، بالبقاء في النادي بدلًا من الانضمام إلى ريال مدريد عندما ينتهي عقد المهاجم الفرنسي في نهاية الموسم. (ليكيب)

قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إنه ليس قلقًا بشأن مغادرة الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للنادي، بعد تكهنات بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد ينتقل بسبب الإساءات العنصرية التي تعرض لها. (دياريو سبورت)

قال خوسيه بوردالاس، مدرب خيتافي، إنه غير واضح بشأن مستقبل ميسون جرينوود في النادي، حيث لم يتخذ مانشستر يونايتد بعد قرارًا بشأن ما إذا كان المهاجم الإنجليزي، 22 عامًا، سيعود. (مانشستر ايفننج نيوز)

يقود مانشستر يونايتد عملية مطاردة مهاجم بورت فايل الإنجليزي الشاب بايلي ديبيبا البالغ من العمر 17 عامًا. (الصن)

يريد سبورتنج لشبونة 68.5 مليون جنيه إسترليني للمهاجم السويدي المتألق فيكتور جيوكيريس، 25 عامًا، وسط اهتمام أرسنال وتشيلسي. (ميرور)

جوشوا كيميش لن يمدد عقده مع النادي

أكد بايرن ميونيخ أن لاعب خط الوسط الألماني جوشوا كيميش، 29 عامًا، لن يمدد عقده مع النادي حتى يجدوا مدربًا جديدًا ليحل محل توماس توخيل، الذي سيغادر في نهاية الموسم. (سكاي ألمانيا)

يعمل كل من برشلونة وتشيلسي على ضم البرازيلي إستيفاو ويليان البالغ من العمر 16 عامًا من بالميراس، حيث يقال إن الشرط الجزائي في عقد الجناح محدد بمبلغ 51 مليون جنيه إسترليني. (ميرور)

يشعر لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، 32 عامًا، بالإحباط بسبب قلة وقت لعبه في مانشستر يونايتد وسيُسمح له بمغادرة النادي هذا الصيف. (ميرور)