نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك اليوم أمام فيوتشر.. هل يعود زيزو أساسيًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فيوتشر اليوم الأحد، في ذهاب دور ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر على استاد السلام، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت قائمة الزمالك المختارة لمواجهة فيوتشر، عودة أحمد سيد زيزو نجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة، ولكن من المتوقع أن يكون على دكة البدلاء بحيث يستعين به الجهاز الفني في الشوط الثاني.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد فيوتشر اليوم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، يوسف أوباما

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، محمود شيكابالا