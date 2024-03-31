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أحمد جودة - القاهرة - يواجه يوناي إيمري المدير الفني لنادي أستون فيلا الإنجليزي أوقاتا صعبة قبل تحديد حجم إصابة نجمه الدولي أولي واتكينز في أوتار الركبة.

صدمة في أستون فيلا بسبب طبيعة إصابة واتكينز

وخرج واتكينز مصابا بين شوطي المباراة التي فاز فيها استون فيلا على وولفرهامبتون بهدفين دون رد مساء أمس السبت، بسبب إصابة في الركبة، وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية اليوم الأحد لتحديد حجم إصابته.

وتحوم الشكوك حول مشاركة واتكينز في المباراة أمام مانشستر سيتي في منتصف الأسبوع، في ظل مساعي فريقه للمنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.