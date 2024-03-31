فينيسيوس جونيور ينفجر في وجه "العنصرية"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن غضبه تجاه حالات العنصرية التي وقعت خلال الساعات الماضية.

فينيسيوس ينفجر في وجه "العنصرية"

وكتب فينيسيوس، عبر حسابه على منصة "إكس": "لن أتمكن من اللعب هذا الأسبوع، لكني وجدت يوم السبت وحده 3 حالات عنصرية في إسبانيا".

وأضاف: "أقدم دعمي الكامل لسار (لاعب درجة ثالثة في إسبانيا)، وماركوس أكونا لاعب إشبيلية، ومدربه كيكي".

وأتم "يجب محاكمة العنصريين، لا يمكننا الفوز في تلك المعركة دون طرد العنصريين من الملاعب وإرسالهم مباشرة إلى السجن".

ويعتبر فينيسيوس من أكثر اللاعبين الذين واجهوا العنصرية مؤخرا في الملاعب الإسبانية.