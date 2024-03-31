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أحمد جودة - القاهرة - فتح محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب السعودي، النار على الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار، الذي أدار مباراة الفريق ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب يهاجم الحكم إسكوبار بسبب أدائه أمام الهلال

وخسر الشباب أمام الهلال بنتيجة 3-4 في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن الجولة 25 من المسابقة.

وقال محمد الناصر في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية، "الأخطاء التحكيمية غيرت مجرى المباراة، وهناك حالات لم يلجأ فيها الحكم لغرفة الفيديو للتأكد منها".

وتابع "الخسارة ضد الهلال يتحمل جزء منها الطاقم التحكيمي، ولسنا راضين عن أداء حكم المباراة رغم المستوى الكبير الذي قدمه لاعبونا".

وأتم "مباراة الهلال للنسيان بكل ظروفها ونتيجتها، ولدينا مباراتين مهمتين، قبل فترة التوقف المقبلة، ونحرص على تحقيق نقاطهما".

