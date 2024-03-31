نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس إنريكي يكشف مفاجأة كبرى بشأن بقاء مبابي مع باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على رحيل كيليان مبابي في نهاية الموسم الجاري.

وقال لويس إنريكي في تصريحات لمنصة برايم فيديو “آمل في بقاء مبابي معنا، هو لم يعلن أي شيء بعد، يمكن أن يغير رأيه، تخيل لو فزنا بأربعة ألقاب وقرر مبابي البقاء في باريس سان جيرمان، لماذا لا”.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس ومارسيليا مساء اليوم في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة والساعة 9:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب باريس سان جيرمان ومارسيليا

ويحتل النادي الباريسي المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 59 نقطة بعد تحقيق 17 فوز و8 تعادلات وخسر مباراة بينما يأتي مارسيليا في المركز السابع برصيد 39 نقطة حيث فاز خلال 10 مباريات وتعادل بتسعة وهزم بسبعة اخرين.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ومارسيليا

تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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