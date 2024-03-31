نجم ريال مدريد يدرس خطوة الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - يفكر أحد لاعبي فريق ريال مدريد، في الرحيل عن صفوف الملكي في نهاية الموسم الجاري، نظرًا لتراجع دوره ومشاركاته.

سيبايوس يفكر في مغادرة ريال مدريد

أوضح الإعلامي خوسيه فيليكس دياز إن داني سيبايوس يعيد النظر في مستقبله ويفكر جديًا في الخروج خاصةً بعد عدم تمكنه من حجز مكان في التشكيل الأساسي هذا الموسم بسبب الإصابات.

وأشار دياز إلى أن سيبايوس لديه عقد حتى 2027 لكن في حال استمر وضعه على هذا الحال سوف يفكر في الرحيل ولن يكون هناك أزمة في العروض المقدمة له.

ولفت دياز إلى أن سيبايوس كان مطلوبًا في أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في الموسم الماضي، ولكن من المتوقع استمراره مع الملكي لأنه يشعر بالاحترام من النادي واللاعبين.

ومن المتوقع أن يحسم مستقبل سيبايوس مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، وتحديد ما إذا سيستمر مع الفريق أم سيغادر.