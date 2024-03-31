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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيرجي روبرتو، قائد فريق برشلونة، رغبة فريقه في استمرارية سلسلة الانتصارات في الدوري الإسباني، بهدف ممارسة الضغط على منافسهم التقليدي ريال مدريد.

أول تعليق من سيرجي روبيرتو عقب الفوز على لاس بالماس

ساهم روبرتو في الانتصار الصعب بنتيجة 1-0 على لاس بالماس، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الليجا.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أشار روبرتو إلى صعوبة المباراة قائلًا: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، لاس بالماس فريق يلعب بشكل جيد، ورغم تفوقنا في خلق الفرص إلا أننا فشلنا في التسجيل. أنا سعيد بالفوز ولكن يجب علينا التفكير الآن في مواجهة قادش".

وبخصوص دوره كمحور ارتكاز إلى جانب جوندوجان، أشار روبرتو إلى أنهم لعبوا بهذه الطريقة من قبل ضد أتلتيكو مدريد، مضيفًا: "اللعب إلى جانب جوندوجان متعة لأنه لاعب عظيم، ويُشجع التعاون الجيد بيننا. يجب أن نعمل على تحسين بعض النقاط في الدفاع، لقد حافظنا على نظافة شباكنا في خمس مباريات متتالية وهذا أمر جيد يتعين تطويره".

وعن تصفيق الجماهير له، قال: "أن يكون الجمهور يصفق لك أمر مميز دائمًا، لقد قضيت معظم حياتي هنا وأنا ممتن لحب الناس".

وأضاف: "الآن، المهم هو تحقيق الانتصارات. نحن في مرحلة حاسمة الآن، ونحن بحاجة إلى مواصلة الضغط على ريال مدريد الذي يتصدر الجدول بفارق خمس نقاط".

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.