نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ريال مدريد، نظيره أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 30 في الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، كروس، وبيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، وإبراهيم دياز.

وسوف تذاع أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بلباو المركز الرابع برصيد 56 نقطة.