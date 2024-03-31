نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسعى للمحافظة على رقم استثنائي أمام أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مانشستر سيتي رقما استثنائيا قبل مواجهة أرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة مباريات الجولة 30 بالدوري الإنجليزي.

ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 38 مباراة على أرضه في جميع المسابقات، آخر هزيمة على ملعب الاتحاد كانت أمام برنتفورد بنتيجة (2-1) يوم 12 نوفمبر 2022.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، جابرييل دوس سانتوس،

خط الوسط: جاكوب كيويور، مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدريسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياس، يوشوكو جفارديول.

وسط الميدان: كيفين دي بروين، روردي، برناردو سيلفا، فيل فودين، جريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة bein sports HD 1 بتعليق المعلق المميز حفيظ دراجي.