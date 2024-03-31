عاجل.. نبأ سار في برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق برشلونة، دفعة قوية بعودة أحد نجومه قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كريستنسن جاهز لمباراة برشلونة وسان جيرمان

وحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن أندرياس كريستنسن قد عاد للتدرب بشكل طبيعي مع فريق برشلونة اليوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كريستنسن بات جاهزًا للتواجد في قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان القادمة.

وكان كريستنسن قد غاب عن مباراة برشلونة أمس مع لاس بالماس في الدوري الإسباني، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.

ومن المنتظر أن يحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباراة ذهاب دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على ملعب "حديقة الأمراء" يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.