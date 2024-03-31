نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يعلق على ضغط المباريات قبل نزال الريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على التعليق عن تلاحق العديد من المباريات الهامة للعملاق الإنجليزي قبل خوض المواجهة الحاسمة أمام ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

- جوارديولا بتحدث عن ضغط المباريات

وأكد جوارديولا خلال تصريحاته عن مواجهة أرسنال والتي تنطلق بعد ساعات قليلة:" لدينا مباراة يوم الأحد المقبل أمام استون فيلا مساءا ثم نعود لمواجهة كريستال بالاس ظهرا، ثم ريال مدريد الثلاثاء".

وتابع:" نواجه الريال بعد خوض ٣ مباريات والملكي يمتلك 9 أيام للتحضير المناسب للمباراة".

وواصل:" لا توجد أي فرصة لنا، أرغب في للحصول على يوم واحد لأن الفارق أصبح كبير".

على جانب آخر، يشغل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بينما يتصدر الارسنال جدول ترتيب البريميرليج برصيد 64 نقطة.

