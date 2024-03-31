نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك وفيوتشر.. مواجهة مصرية بنكهة أفريقية لمن تكون الغلبة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر على إستاد السلام، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس "الكونفدرالية" الأفريقية.

الزمالك يصارع فيوتشر في الكونفدرالية

تأهل فريق مودرن فيوتشر إلى ربع النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في لقاء، بينما جاء تأهل الزمالك إلى ربع النهائي، بعدما تصدر "الأبيض" مجموعته برصيد 16 نقطة، حصدها أبناء "ميت عقبة" عقب الفوز في 5 مباريات، والتعادل في لقاء، ولم يتذوق الزمالك طعم الهزيمة خلال دور المجموعات.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في 7 أبريل (نيسان) على إستاد القاهرة الدولي.

ويعاني فريق فيوتشر من عدد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، وفي مقدمتهم مروان محسن والذي يعاني من قطع في أربطة الركبة، بالإضافة إلى أحمد رفعت بعد الأزمة الصحية التي مر بها خلال مشاركته مع فيوتشر بالدوري.

وعقد المدير الفني لمودرن فيوتشر، تامر مصطفى، جلسة خاصة مع اللاعبين لتحفيزهم، والرفع من روحهم المعنوية، بعد حالة الحزن التي سيطرت على اللاعبين خلال الفترة الماضية بسبب ظروف إصابة زميلهم أحمد رفعت، والذي تم حجزه بالمستشفى منذ بداية شهر رمضان، بعد الإغماء المفاجئ الذي تعرض له.

وعلى الجانب الآخر، يفتقد نادي الزمالك لخدمات لاعبيه محمد عبدالشافي، ومحمود حمدي الونش، لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة للثلاثي عبدالله السعيد، ناصر ماهر، وسيف فاروق جعفر، لمشاركتهم مع فرقهم السابقة في البطولة الأفريقية قبل الانضمام للزمالك، فيما يستعيد "الأبيض" خدمات أحمد سيد "زيزو"، بعدما خاض لاعب الزمالك فترة تأهيل من إصابة الكاحل التي تعرض لها خلال مباراة قمة كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0.

ويبحث مدرب الزمالك، البرتغالي جوزية غوميز، عن تصحيح مسار الفريق في أول مباراة رسمية بعد انتهاء فترة التوقف، ومصالحة جماهير "القلعة البيضاء" بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الأهلي، وذلك من خلال التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.