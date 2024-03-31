بهدفه في شباك لاس بالماس.. رافينيا يلاحق ليفاندوفسكي في قائمة استثنائية

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أحمد جودة - القاهرة - خلال مواجهة فريق برشلونة لاس بالماس في معقلهم "ملعب مونتجويك"، استطاع المهاجم البرازيلي رافينيا تحقيق إنجاز بارز في مسيرته، حيث سجل هدفا مهما في الدقيقة 59 من المباراة.

رافينيا يلاحق ليفاندوفسكي في قائمة استثنائية

وقام رافينيا بتسجيل الهدف الوحيد لفريق برشلونة، بعدما استقبل تمريرة دقيقة من زميله جواو فيليكس، ليقوم بتوجيه تسديدة رأسية قوية إلى الزاوية اليمنى للحارس المنافس، إسكانديل.

وتأتي هذه الإحصائية المميزة التي حققها رافينيا، حيث يكون هذا الهدف هو السابع له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وبهذا الإنجاز، يصبح رافينيا ثاني لاعب في الليجا يفتتح التسجيل في سبع مباريات فقط، بعد روبرت ليفاندوفسكي الذي حقق هذا الرقم في عشر مباريات. وقد جاءت هذه الإحصائية منذ بداية موسم (2022-2023) للدوري الإسباني.

وبهذا الهدف، حقق برشلونة الفوز في المباراة مما يعزز آمالهم في الاستمرار على منافسة الريال لحصد لقب الليجا.