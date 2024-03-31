نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدث عنه شوبير.. كشف اسم اللاعب الذي يواجه أزمة بسبب المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الإعلامي أحمد شوبير، الجدل حول وقوع لاعب مصري دولي في أزمة كبرى بسيب وقوعه في فخ المنشطات.

ولم يذكر شوبير خلال حديثه ببرنامجه على قناة أون تايم سبورتس، اسم اللاعب الذي يقصده مشيرًا إلى أن أزمته سيتم الكشف عنها في الوقت المقبل.

رمضان صبحي يقع في فخ المنشطات

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدًا أن اللاعب المقصود بأزمة المنشطات هو رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وكتب أحمد حسن قائلًا: "الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تخطر اتحاد الكرة بوجود عينة منشطات "فاسدة" لرمضان صبحي وتطلب إجراء عينة جديدة له".

وكان شوبير قد قال خلال برنامجه: “هناك لاعب دولي مهم لم يكن في المنتخب خلال الفترة الماضية لديه مشكله في المنشطات”.

وتابع شوبير قائلًا: "أنا عارف القصة والعينة حصل فيها إيه ولكن عنده مشكلة كبيرة".

وأضاف شوبير: “هذا اللاعب كان لديه قبل كده مشكله في نفس الأمر وربنا كرمه ومتوقفش”.

واصل: “وأتمنى من الله أن تنتهي هذه الأزمة على خير لأنه لاعب مهم جدًا وحدوته وقصته هتتعرف وربنا يكفينا شر الشماتة”.