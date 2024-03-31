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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد أرسين فينجر، المدرب الأسطوري لفريق لنادي آرسنال، أن الكتيبة الحالية للجانرز قد شهد تطورًا تحت إشراف ميكيل أرتيتا كمدرب، وهو الآن جاهز للتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسين فينجر: أرسنال بات قادرًا على حصد البريميرليج مجددًا

تحتل آرسنال المركز الأول في جدول الترتيب قبل المواجهة الحاسمة مع مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الاتحاد.

ويحتاج فريق آرتيتا إلى الفوز ليبتعد بفارق 4 نقاط عن حامل اللقب، ورغم أنهم متساوون مع ليفربول، إلا أن آرسنال يتفوق بفارق الأهداف.

يعتقد فينجر أن تجربة آرسنال في الموسم الماضي، عندما أضاعوا الفرصة للتتويج في الجولات الأخيرة، قد تعزز من قوة الفريق العقلية لمواصلة المنافسة هذا الموسم.

في تصريحات لصحيفة "ميرور"، رد فينجر على سؤال من لاعب آرسنال السابق فريدي ليونبيرج حول إمكانية مواصلة آرسنال للتألق قائلًا: "أعتقد ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "المباراة القادمة ستكون حاسمة نوعًا ما لأننا سنلعب ضد مانشستر سيتي. إنها تجربة صعبة دائمًا لأن سيتي يمتلك تاريخًا قويًا في ملعبه. لكن هذا لا يعني أنهم يمكن التغلب عليهم دائمًا. إنهم يمتلكون القدرة على تغيير الوضع".

وأشار فينجر إلى أن آرسنال يمتلك القدرة على تحقيق النجاح، ولكن يجب عليهم إظهار ذلك الآن. كما أعرب عن ثقته في أن اللاعبين استفادوا من تجاربهم في الموسم الماضي.

وأختتم: "في الموسم الماضي، وصل التوتر لمستويات مرتفعة وتأثر أداء الفريق في المنافسة النهائية. لكن هذا العام، لديهم الفرصة للتنافس على لقبين، وربما يكونون أكثر استرخاء هذه المرة".