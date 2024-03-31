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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس نادي ميلان، باولو سكاروني، بشكل حاسم مستقبل المدرب ستيفانو بيولي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

ميلان يحسم مستقبل ستيفانو بيولي

في تصريحاته لشبكة سكاي سبورت إيطاليا، أكد سكاروني أن بيولي سيظل في منصبه كمدرب لميلان في الموسم المقبل، موضحًا: "دائمًا ما أكدت أن بيولي سيستمر، لأنني أقدر المدربين الفائزين، ولدينا ثقة كبيرة في أدائه".

وأضاف: "بيولي ليس فقط مدربًا جيدًا، بل شخصية رائعة أيضًا، ونحن نثق به ونعجب به".

وفيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الشرطة حول عملية الاستحواذ على النادي، قال: "لم نتلقَ أي تحديثات منذ أسبوعين. هذه الأمور تستغرق وقتًا، ولكن الجميع يشعر بالهدوء. كنت قلقًا من تأثير هذه الأحداث على الفريق، ولكن يبدو أن الأمور تسير بشكل جيد".